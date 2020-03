Bloemenkoopman klem: handel dóór vanuit loods dichtbij de markt

De markten in Tilburg gaan nog altijd door, maar net als elders in Brabant is uitsluitend de verkoop van voedsel - primaire levensbehoefte - nog toegestaan. Op last van de Veiligheidsregio's in de provincie moet wel regels in acht worden genomen. Zo mogen er niet meer dan honderd mensen tegelijk op de markt zijn. Verboden zijn ook kramen waar je iets kunt eten.



De Stichting Tilburgse Markten doet met een aantal aanvullende regels zijn uiterste best om verspreiding van het virus te voorkomen: bredere gangen, meer ruimte tussen de kramen, geen terrassen en statafels. ,,We zetten bovendien extra mankracht in om bezoekers te informeren en sturen en ze te attenderen op de afstandsmaatregel van 1,5 meter", meldt het bestuur.



De stichting overweegt of ondernemers in de non-food - gemiddeld goed voor 40 procent van de kramen - zaterdag bij wijze van proef vanaf de markt kunnen verwijzen naar andere verkooppunten, een winkel of webshop. Veilige voortzetting van de markt heeft echter prioriteit. ,,De markt ligt momenteel onder een vergrootglas”, zo verklaart een woordvoerder die behoedzame opstelling.