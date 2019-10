Blokhoofd Sindorff, daags voor bevrijding Tilburg geveld

Het is een waar drama geweest die 26-e oktober 1944. Tilburg zou 's anderendaags worden bevrijd, maar die dag ging Jan-Karel Sindorff de straat op om als blokhoofd van de Luchtbeschermingsdienst zijn plicht te doen: buurtgenoten manen binnen te blijven en hen te waarschuwen voor het gevaar van beschietingen. Bij terugkomst werd de 29-jarige Tilburger zelf in de hartstreek getroffen door een verdwaalde granaatscherf, pal voor zijn ouderlijk huis aan de professor Dondersstraat 7.



Sindorff zou in de deuropening in de armen van zijn moeder zijn gevallen en overleden, zo wil althans het verhaal in de familie. ,,Maar veel weet ik verder eerlijk gezegd niet over mijn oom”, zegt Jan-Karel Sindorff. Hij is de zoon van Willem, jongere broer van de tragisch omgekomen naamgenoot. ,,Mijn naamgeving was waarschijnlijk een eerbetoon”, zegt de Bosschenaar die zíjn zoon ook weer Jan-Karel heeft genoemd.