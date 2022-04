Blokker keert na 2,5 jaar weer terug in Goirle, in exact hetzelfde pand

Blokker in Goirle sluit per 2 november de deuren

GOIRLE - De Blokker aan De Hovel in Goirle sluit per 2 november zijn deuren. De opheffingsuitverkoop is maandag gestart. Voor exploitant Wick Evers is het na 46 jaar Blokkerwinkels te hebben gerund mooi geweest. ,,Ik heb geen opvolger kunnen vinden. Nu ik 67 jaar ben, wil ik graag stoppen.”

7 oktober