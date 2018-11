Blunder Tilburg: toch groot distributiecentrum mogelijk bij stadsentree

De gemeente moet nu in principe medewerking verlenen aan het initiatief van Somerset Capital Partners. Een distributiecentrum van 12 tot 15 meter hoogte past in het huidige bestemmingsplan. Door achter gesloten deuren een voorbereidingsbesluit te nemen had wethouder Berend de Vries (D66, stedelijke ontwikkeling) er een stokje voor willen steken. ,,Dit is een ongewenste ontwikkeling. Liever zien we daar woningbouw."