Blussende agent wacht komst brandweer niet af en krijgt woningbrand onder controle in Tilburg

Diessense ‘officier’ heeft opeens de regie niet zelf in handen

19:05 DIESSEN - Diessenaar Gerrit Jan Noordergraaf (60) was bijzonder verrast dat er vrijdagochtend iets gebeurde waar hij zelf de regie niet meer in handen had. Burgemeester Evert Weys stelde hem in kennis dat hij de titel Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden mag draaien, de versierselen worden in een later stadium overhandigd.