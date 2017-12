De meest in het oog springende maatregelen die de provincie overeen is gekomen met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zijn de verbreding van de A58 tussen Eindhoven en Breda en van de A2 tussen Deil en Vught. Het NS-station Eindhoven krijgt bovendien een intercityverbinding met Dusseldorf, waarmee een directe aansluiting op het Duitse ICE-netwerk tot stand komt.

Groei autoverkeer

In de toelichting op de plannen verwees minister Van Nieuwenhuizen vooral naar het grote belang van de Brabantse economie voor Nederland. Als Brabant slechter bereikbaar wordt -en de prognoses over de groei van het autoverkeer wijzen daarop- is dat schadelijk voor de Nederlandse economie, aldus het kabinet. Vooral de toptechnologiebedrijven die onder de vlag Brainport Eindhoven opereren, zijn een belangrijke aanjager van de Brabantse economie. Ook om die reden heeft het kabinet al 430 miljoen gereserveerd voor de verbreding van de A2 tussen Deil en Vught. Overigens is al duidelijk dat de twee bruggen over de Maas (Empel) en de Waal (Zaltbommel) de grootste obstakels zijn voor die plannen.