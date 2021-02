Bob Ross dubbelgangers, losgeslagen pony’s en gure matten: Tilburg in elf coronakapsels

We kunnen het niet feitelijk onderbouwen: maar er is waarschijnlijk nog nooit zo collectief naar kappers gesmacht als in de voorbije maanden. ,,Ik droomde vannacht dat ik bij de kapper zat.”



Een ander kijkt op Instagram opeens de ene na de andere ‘haar make-over, inclusief het verven’ als placebo voor kapperloze dagen. ,,En uit verveling.” De single is voor het eerst blij dat er amper gedatet kan worden: nagenoeg zinloos als je er - qua haar - als Bert of Ernie bij loopt.



Welkom in de wereld van leed dat de ‘coupe corona’ heet. De wereld waarin je zelf de tondeuse niet durft te hanteren en te weinig vertrouwen in je naasten hebt, maar over net genoeg ruggengraat beschikt om niet naar een illegaal ‘knipadresje’ te stappen.



Een wereld waarin je ’s morgens via de spiegel uitzicht hebt op die goede lobbes van een Bob Ross of een Tina Turner in haar wildste dagen. Een wereld waarin je vooral om jezelf moet blijven lachen. Anderen doen dat namelijk ook. Met name kale mensen.