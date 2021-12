Bob van Helsdingen (89) beteugelt schrijvend zijn onrust: oorlogstrauma drijft Oisterwijker voort

Willem II-basisdebu­tant Meerveld kritisch: ‘Kan me voorstel­len dat jullie denken dat er geen beleving is’

Dat hij zich zijn basisdebuut voor Willem II totaal anders had voorgesteld, is een understatement van jewelste. Ringo Meerveld (18) was na de 1-3 thuisnederlaag tegen SC Cambuur kritisch op zichzelf én op zijn ploeggenoten. ,,We moeten meer van elkaar eisen, harder zijn naar elkaar.”

