Bobslee van Efteling op Marktplaats: mensen bieden duizenden euro's

In september sluit de Bobbaan voorgoed . De inmiddels iconische attractie maakt plaats voor de nieuwe achtbaan Max en Morritz. Deze baan gaat in 2020 open.

,,Met de verkoop nemen we op symbolische wijze afscheid van de attractie”, zegt woordvoerster van de Efteling, Nina Hawinkels. ,,Het is een bijzondere attractie voor ons, maar ook voor onze gasten. Heel veel mensen hebben hier mooie herinneringen gemaakt. Die herinneringen willen we graag in stand houden. Zo'n bobslee is echt uniek. Het is een Efteling-icoon.”