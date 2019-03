Boek met Tilburgse textielverhalen biedt 50 ‘staaltjes’ uit de textiel

De gezamenlijke Tilburgse Wolindustrie adverteerde er in 1948 nog lustig op los. 'Een mooie toekomst voor Vader en Zoon' heette het in het Nieuwsblad van het Zuiden. Dat bleek werken in de textiel toch niet te zijn: in de jaren '80 was bijna alle bedrijvigheid die de stad had gemaakt weggevaagd.