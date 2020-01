Boekenfeest Tilt in Tilburg: Herman Koch én schrijvers die podcasts maken

TILBURG - Auteurs Herman Koch, Kristien Hemmerechts en A.H.J. Dautzenberg staan op de tiende editie van literair festival Tilt. Aafke Romeijn , zij is gastschrijver in Tilburg, presenteert haar bundel over de schoonheid - of gebrek daaraan - van de Tilburgse architectuur. De Tiende van Tilt is zaterdag 14 maart in Theater De Nieuwe Vorst en markeert de afsluiting van de Boekenweek.

Het boek is tijdens Tilt het uitgangspunt, zo zegt de organisatie, maar het festival toont vooral hoe literatuur een plek vindt in muziek, theater, podcasts en en performances. Zo is die avond The Dark Edition te beleven: een 4D-ervaring met geur, licht en geluid. Bezoekers liggen op een bed en worden ondergestopt met korte verhalen. Wie voorleest, blijkt ter plekke. Er is een speciale versie voor Tilt.

Literair talent

In de Rode Salon van het theater is literatuur te ervaren in de vorm van podcasts, virtual reality en games. Van Tom Hofland verscheen drie jaar geleden zijn debuutroman ‘Lyssa'. Hij werd uitgeroepen tot literair talent van het jaar. Hofland is schrijver én podcastmaker. Hij geeft een inkijkje in zijn manier van werken.

Joost Vandecasteele is schrijver, scenarist en komiek. Hij maakte de literaire game ‘The Almost Gone’. Zijn eerste boek, ‘Hoe de wereld perfect functioneert zonder mij’ is omgevormd tot tv-reeks ‘Generatie B’. Van zijn nieuwste roman ‘Wraakengel’ verscheen ook een audioserie. Tilt belicht de mix van uitingen waarmee hedendaagse auteurs hun werk presenteren.

Volledig scherm Tilt festival in 2019 © William van der Voort

Tilburgse schrijvers