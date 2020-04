Boekenpakket bieb gaat als tierelier: ‘soms binnen vier dagen alles al uit’

De bibliotheek moest als gevolg van de landelijke regels medio maart alle vestigingen sluiten. Maar eind maart werd een bezorgservice opgestart voor de meest kwetsbare leden: die van zeventig jaar en ouder. Sinds 6 april kunnen alle leden ook pakketten bestellen om op te halen. ,,Dat was best een heel inregelwerk, maar inmiddels loopt het soepel", zegt een woordvoerster.

Specifieke titels bestellen kan niet, ook omdat transport tussen de verschillende vestigingen onmogelijk is. ,,Wel kunnen mensen voorkeuren opgeven voor bepaalde genres of schrijvers. Op grond daarvan stellen wij uit de collectie van de betreffende locatie een verrassingspakket samen van vijf boeken. We krijgen daar enthousiaste reacties op, zowel van volwassenen als van kinderen.”

Afhaallocaties mogelijk al uitgebreid

Afhalen is momenteel mogelijk bij de LocHal in Tilburg en op de vestigingen in de Reesfhof, Oisterwijk en Waalwijk. Maandag wordt beslist of daar ook andere locaties aan worden toegevoegd. Wie een pakket bestelt, kan een voorkeur opgeven voor dagdelen om het op te halen. ,,Per mail ontvang je dan een tijdstip om het op te halen. Om rijvorming te voorkomen ontvangen we maximaal drie mensen per kwartier.”