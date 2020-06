Boer duikt met paar varkens onder de grens, maar moet in Moergestel toch aan milieustudie geloven

UPDATE Busje van behulpzame Bob zakt weg in de modder op Ring­baan-Zuid in Tilburg

16:01 Bob staat er beteuterd bij te kijken op de Ringbaan-Zuid in Tilburg. Zijn busje is tot aan de assen weggezakt in de modder en is daar vooralsnog nog met geen mogelijkheid uit te krijgen. ,,En ik wilde alleen even een oud vrouwtje helpen.”