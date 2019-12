Boeren slaan supermarkten voor grootste deel over, maar halen bij Jumbo wel koffie met een koek

PvdA in Gilze en Rijen pleit voor woningbouw door gemeente

10:02 RIJEN - De PvdA wil het grote tekort aan huurwoningen in de prijsklasse van 720 tot 1.000 euro in Gilze en Rijen oplossen door de gemeente als projectontwikkelaar in te zetten. Fractieleider Peter von Meijenfeldt van de PvdA lanceerde deze week zijn plan tijdens de gemeenteraadsvergadering waarbij de woonvisie werd besproken.