Boete voor doorbouwen tijdens bouwstop op Diessense supermarkt is te hoog, zegt de rechter

Diessense super­marktei­ge­naar bouwde door ondanks bouwstop: nu wil hij 700.000 euro boete van tafel

DIESSEN/BREDA - Ondanks dat de gemeente Hilvarenbeek een bouwstop had opgelegd, ging Ton Plasmans door met de bouw van wat later twee magazijnen voor de Plus-supermarkt in Diessen zijn geworden. Via de rechter wil hij nu afdwingen dat hij zeven ton aan dwangsommen niet hoeft te betalen. ,,We mochten daar vergunningsvrij bouwen”, vindt de ondernemer.

5 november