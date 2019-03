Boetes en auto's in beslag genomen bij verkeerscontrole in Tilburg

De Ferry dobbert over paar weken in de Piushaven

16:19 Di 19 mrt: Pontje De Ferry dobbert binnen nu en een paar weken in de Piushaven. Maandag begint de bouw van de aanlegsteigers in het verlengde van de Veluwestraat, dat werk neemt een paar weken in beslag. Wanneer het pontje precies over en weer vaart, is nog niet bekend.