Boetes voor borden op straat in Tilburgse binnenstad: ‘In deze tijd te bizar voor woorden’

De boetes en waarschuwingen hangen samen met het uitstallingenbeleid dat de gemeente eind vorig jaar invoerde. De gemeente wil de verrommeling van het straatbeeld tegengaan. Zo mogen objecten niet ver van de gevel staan omdat ze mensen kunnen hinderen. Daarnaast zijn reclameborden, ballonobjecten en staande vlaggen verboden in het centrum.



,,Over dat beleid is goed nagedacht, dat moeten we niet zomaar omgooien”, zegt Stefan van Aarle, voorzitter van het Tilburgse Ondernemersfonds. ,,Maar in deze tijd handhaven en waarschuwen met boetes is niet gepast. Sterker nog: wat ruimere regels helpen.” Hij roept de gemeente op om alleen bij ‘echte conflicten’ in te grijpen.



D66 heeft inmiddels vragen over de kwestie gesteld. ,,We zijn van mening dat het uitdelen van boetes in deze tijd niet de manier is”, zegt raadslid Bas Verberk. ,,Dit past een beetje in de categorie ‘de deurmat van SamSam’.” Bij die winkel moesten ze vorig jaar de deurmat op de stoep weghalen vanwege het nieuwe uitstallingenbeleid.



De gemeente was gisteren niet bereikbaar voor een reactie.