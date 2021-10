Boetiekhotel Spoorzone neemt belangrijke horde: zorgen over verkeer en lawaai zijn ongegrond

Grote zorgen bij bewoners Goirke­straat: ‘Het is hier net een racebaan, echt heel onveilig’

23 oktober TILBURG - Auto’s die met hoge snelheid voorbij razen, scooters die over de stoep rijden, thuisbezorgers die je om de oren vliegen. Voor bewoners van de Goirkestraat is de maat vol. Zij luiden in een brief aan de Tilburgse politiek de noodklok over de zorgwekkende verkeerssituatie.