Boeven vangen met een tablet, politie opent eerste digikamer van Nederland

Souvenir Tilburg trekt stekker uit reeks topconcer­ten

10:00 TILBURG - Na vijfenzeventig jaar trekt de organisatie van kamermuziekserie Souvenir, een reeks klassieke topconcerten in Tilburg, de stekker eruit. In ieder geval voor het komende seizoen en waarschijnlijk voor altijd. Dat is het directe gevolg van het mislopen van provinciale en gemeentelijke subsidies. ,,Dat hebben we niet zien aankomen", zegt stuwende kracht Frans de Bruijn. ,,Het is heel pijnlijk.”