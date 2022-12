Bomen bij crematorium mogen niet weg vanwege zeldzaam kevertje, maar hoe het bos er nu bijligt ‘is bijna luguber’

Provincie Antwerpen verwijst vergunning voor Reyrink in Poppel naar de prullenbak

HILVARENBEEK/POPPEL - De verharding die nu achter de panden aan de Beekseweg 62 in Poppel ligt, wordt niet vergund. Dat heeft de provincie Antwerpen bepaald nadat buurtbewoners en de vereniging Natuur en Milieu in Hilvarenbeek bezwaar hebben aangetekend. De gemeente Ravels gaat niet tegen de beslissing in beroep.

16 december