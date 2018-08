Bommelding Tilburg: viertal verdacht van dreigen met terroristische aanslag

Het centraal station in Tilburg werd zondag kort voor 22.30 uur ontruimd na een bommelding. De vier jonge mannen, waarvan de woonplaats nog niet bekend is, zaten op dat moment in een stilstaande trein. Het vermoeden was dat één van de mannen een explosief in zijn tas had. Waar dat vermoeden op gebaseerd was kon de politie maandag nog niet zeggen. Een explosievenverkenner heeft het treinstel doorzocht maar niets aangetroffen. Het viertal werd door een arrestatieteam opgepakt.