Bommetje onder cultuurnota Goirle: burgerinitiatief cultuureducatie legt taken neer

GOIRLE - Het burgerinitiatief cultuureducatie legt zijn taken neer. Zo bleek gisteren tijdens een eerste behandeling van de cultuurnota in Goirle. Dit besluit legde een luidruchtig bommetje onder een vergadering die gemoedelijk en vol complimenten begon.

De cultuurnota is eerder deze maand gereedgekomen. Zowel de gemeente als partijen uit het culturele veld in Goirle en Riel hebben bijgedragen aan de totstandkoming. Wethouder Johan Swaans kreeg voor deze opzet links en rechts schouderklopjes. Toch was er ook kritiek. Burgerraadslid Antoon van Baal (PvdA) vond het te weinig concreet, en vroeg zich af in hoeverre ambities haalbaar zouden zijn.

Geen extra geld

De wethouder moest erkennen dat er geen geld bij gaat komen, gezien de weinig florissante financiële situatie van de gemeente. Isabelle Visser (burgerlid Lijst Riel-Goirle) constateerde dat er in de nota wel veel over jongeren gesproken werd, maar die groep was niet betrokken bij het opstellen van de nota. Swaans verdedigde zich met de woorden dat ze best ver gegaan waren met het betrekken van geledingen in de samenleving, maar dat het met de jongeren niet gelukt was. Dat zou gerepareerd worden bij de uitvoering, beloofde hij.

Nadat Ton Haen van het SCAG (zeg maar Cultureel Centrum Jan van Besouw) gememoreerd had dat de invulling van het gebouw belangrijker was dan het gebouw zelf, vertelde woordvoerder Rob Kluyt van het burgerinitiatief cultuureducatie dat hij met lede ogen aan heeft moeten zien dat de kwaliteit van het muziekonderwijs in het dorp in een half jaar achteruit gegaan is.

Factorium

Bezuinigingen opgelegd aan het Jan van Besouw waren volledig afgewenteld op Factorium, dat zijn activiteiten moest staken. Afgelopen september had hij de wethouder daar een brief over gestuurd. Hij had er nog geen reactie op ontvangen. Bovendien was het initiatief niet betrokken bij de totstandkoming van de nota. ,,Wij zijn er letterlijk een voetnoot in”, zei hij bitter. ,,Het burgerinitiatief eindigt hier.”

Dat was schrikken. De stemming werd er niet vrolijker op toen Piet Verheijen (D66) stelde dat dit na de WOS en Stichting Jong het derde initiatief op rij is dat in korte tijd de handdoek in de ring gooit.