Bomvolle stallingen in Tilburg Westpoint door winst loterijfietsen

Recensie: langzaam spoorloos verdwijnen

12:27 In de regie van schrijver Samuel Beckett was Wachten op Godot een kwelling. Zo lang waren de pauzes waarop er niets gebeurde, dat het geduld van de toeschouwer op de proef werd gesteld. In Conversations (at the end of the World) gebeurt ook zoiets. Tegen de achtergrond van bergen sneeuw staan en liggen de acteurs op het podium en doen niks. Johan Leysen staart met de handen in de zakken wat omhoog, Jeroen Van der Ven leunt nonchalant tegen de piano, José Kuijpers frunnikt aan een armband, Jan Steen ligt op de grond en Marino Formenti zit op zijn pianokruk. De zaal wordt gekucht, een enkeling klapt eens in zijn handen. Hoe lang de stilte duurt? Een minuut? Drie? Waren het er vijf? Het wachten is functioneel. Tijd verglijdt. Eerder zei Steen al: ,,Pak het moment, zeggen ze. Onzin, je kunt het moment niet pakken. Ik heb het geprobeerd, het enige wat gebeurde is dat ik mijn klok aan gruzelementen sloeg.”