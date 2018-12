Bonte stoet aan rennende kerstmannen bij Santa Run van Nadine Broersen in Dongen

DONGEN - Een paar honderd kerstmannen (en kerstvrouwen en kerstkinderen) namen zaterdagavond deel aan de Santa Run in Dongen, georganiseerd door Nadine Broersen. Het was de tweede keer dat de meerkampster uit Dongen de wedstrijd opzette. “Volgens mij zijn er dit jaar iets minder deelnemers dan in 2017", zei ze na de start van de familieloop.

“Maar dat is even afwachten, want de lopers voor de vijf kilometer moeten nog komen. Wel denk ik dat we de opbrengst van vorig jaar gaan overtreffen. Toen hadden we bijna vierduizend euro.” De opbrengst van de Santa Run gaat naar twee goede doelen: Spieren voor Spieren en Villa Pardoes. “Daarnaast wil ik zo veel mogelijk mensen laten ervaren dat bewegen heel leuk kan zijn”, aldus de atlete.

De deelnemers kwamen voor de beweging wel aan hun trekken, want voor de start was er steeds een pittige warming-up. Uiteraard gaf Broersen bij sporthal De Salamander voor beide afstanden (de familieloop ging over 1.700 meter) het startschot.

Behalve de ereplaatsen bij het hardlopen waren er ook prijzen voor de kerstmannen die zich het origineelst hadden uitgedost. En ze hadden hun best gedaan; met de bekende rode pakken, baarden en pruiken, en vooral heel veel lampjes in alle soorten, maten en kleuren. Het was dan ook een bonte stoet die door de straten van Dongen trok. Overigens was Nadine Broersen niet de enige aanwezige Olympische sporter. Ook Melissa Boekelman, de kogelstootster uit Breda, was bij het evenement in Dongen aanwezig.