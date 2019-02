Books 4 Life sprokkelt in Tilburg 18.500 euro bijeen voor goede doelen

Stekeltje nog niet gevangen: zondag­avond nieuwe zoekactie bij De Oliemeulen in Tilburg

18:56 TILBURG - Stekeltje is na vier dagen nog altijd niet gevangen. Het stekelvarken dat donderdag ontsnapte uit zijn verblijf in Dierenpark De Oliemeulen wandelt nog steeds op eigen houtje rond door het park. ,,Vanavond is er een nieuwe poging om hem te vangen”, laat een woordvoerder van De Oliemeulen weten.