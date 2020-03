Boom gekapt? Dan voortaan verplicht een nieuwe planten in Loon op Zand

Het invoeren van een herplantplicht en de oprichting van een bomenfonds. Dat zijn de belangrijkste toevoegingen in het vernieuwde Bomenbeleid van de gemeente Loon op Zand. Ook de bijbehorende Bomenverordening is aangepast.

Voor een gezonde leefomgeving

,,We willen toe naar een meer duurzaam bomenbeheer en daarop is het nieuwe beleid gericht. Het oude dateerde nog van 2009", licht wethouder Gerard Bruijniks (GemeenteBelangen) toe.

,,Bomen zijn enorm belangrijk voor een gezonde leefomgeving en iedereen heeft er wel een mening over. Dat blijkt steeds weer op informatieavonden met inwoners."

Protest bewoners Hei-akker

Als recent voorbeeld noemt hij de reconstructieplannen voor de Hei-akker en omgeving in Kaatsheuvel. Daar protesteerden bewoners tegen het rooien van ruim honderd moeraseiken in hun straat.

Quote Extra bomen planten in buitenge­bied als compensa­tie voor bebouwde kom Gerard Bruijniks, Wethouder Loon op Zand

Na inspraak en overleg is een ontwerp gemaakt met 75 nieuwe bomen en daarbij ook enkele grotere boomsoorten, zoals de suikeresdoorn. ,,Als er binnen de bebouwde kom in een buurt bij een herinrichting minder bomen terugkomen, dan zullen we die in het buitengebied extra aanplanten ter compensatie."

Binnen tien jaar

Om het bomenbestand op peil te houden, gaat Loon op Zand een herplantplicht opleggen. Voor iedere gekapte boom moet een nieuwe worden terug geplant. De jongeling dient binnen tien jaar weer een even hoge opbrengst aan CO2 (koolstofdioxide) te produceren als de gerooide.

Nieuw gemeentelijk bomenfonds

,,Indien herplant niet mogelijk is of als een boom illegaal is gekapt, moet de eigenaar een bedrag storten in het gemeentelijk bomenfonds", meldt Bruijniks.

,,In principe hebben particulieren op eigen grond geen kapvergunning nodig, tenzij het gaat om een zogenoemde beschermwaardige private boom. Op de website van de gemeente komt een kaart waarop alle waardevolle bomen zijn aangegeven."

Jaarlijks 190 kapvergunningen

Voor het kappen van gemeentelijke bomen geldt een vergunningplicht als de omtrek van de stam meer dan 50 centimeter bedraagt. Per jaar geeft de gemeente Loon op Zand gemiddeld 190 kapvergunningen af.

Quote Iedere boom wordt eens in de drie jaar gecontro­leerd op ziekten Gerard Bruijniks, Wethouder Loon op Zand

Belangrijk binnen het groenbeheer is naast bescherming ook het onderhoud. ,,Behalve het reguliere snoeien, wordt iedere boom eens in de drie jaar gecontroleerd op ziekten en gevaar of overlast voor de omgeving.”

Maatregelen tegen eikenprocessierups

Hij zit nu nog in de grond, maar de verwachting is dat de eikenprocessierups dit voorjaar weer eerder naar boven komt. Vorig jaar zijn alle besmette bomen geïnventariseerd en daarop zullen nu preventieve maatregelen worden getroffen.

Vogelkastjes en insectenhotels

Om ook meer biodiversiteit te krijgen, worden vogelkastjes opgehangen en insectenhotels geplaatst. ,,De rups helemaal uitroeien lukt niet, maar we proberen met name op drukke plekken de hinder zoveel mogelijk te beperken door de harige nesten te verwijderen", aldus de wethouder.

Volledig scherm De moeraseiken aan de Hei-akker in Kaatsheuvel worden vervangen door nieuwe bomen. © Archief BD

♦ Loon op Zand telt circa 13.400 gemeentebomen. Bijna 60% (ruim 7.850 bomen) is aangeplant voor 1975. Hiervan staan er zo’n 3.880 binnen de bebouwde kom die rond de 45 jaar oud zijn.

♦ Al die bomen samen slaan jaarlijks ruim 460 ton koolstofdioxide (CO2) op en vangen per jaar zo’n 1.20 ton af aan luchtvervuilende stoffen. Samen hebben de bomen een kroonoppervlak van 136 hectare ofwel ruim 214 voetbalvelden.

♦ In de gemeente zijn 128 verschillende boomsoorten aanwezig, waarvan 40% eiken (Quercus) in drie variëteiten. In de top-10 staan verder onder meer de beukenhaag, Hollandse linde en ruwe berk.