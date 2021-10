Boris' voorstelling is donker en poëtisch: 'Ik sloot een lening van 70.000 euro af’

Boris Gibé speelt zijn voorstelling L’Absolu in een 13 meter hoge silo. Dat industriële gevaarte is van vrijdag 16 tot en met 27 oktober in Tilburg als onderdeel van het circusfestival Circolo. Gibé had hier in 2019 al willen spelen, maar een acute operatie noodzaakte hem om de tournee stop te zetten. Nu is hij terug.