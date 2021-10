Borstelwagen op z’n kant na aanrijding met auto in Tilburg

Centrum huiselijk geweld zoals Tilburgse raad wil komt er niet, wel al snel aparte opvang voor slachtof­fers kindermis­han­de­ling

6 oktober TILBURG - Slachtoffers van kindermishandeling met acuut lichamelijk letsel kunnen in de loop van 2022 in Tilburg worden opgevangen in een apart deel van ziekenhuis ETZ. Op of nabij de spoedeisende hulp wordt daar ruimte voor vrijgemaakt en ingericht. Op alle uren van de dag is daar straks brede hulp voorhanden.