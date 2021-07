Borsten op je rug , waarom niet? ‘Distort the Body’ verrast met wonderlijke lichamen

Binnenstad Tilburg deels op slot door kermis: met deze wegafslui­tin­gen moet je rekening houden

14 juli Het was even spannend of het door zou gaan, maar vrijdag is het dan toch zover: de Tilburgse kermis gaat van start. De binnenstad komt vol te staan met attracties, popcornkramen en grijpautomaten. Leuk voor mensen die er al een jaar naar uitkijken, iets minder voor degenen die per auto de stad moeten bereiken. Want dat wordt met de vele wegafsluitingen een tikkeltje lastig. We zetten ze op een rijtje.