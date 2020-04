Bos achter trappisten tussen Tilburg en Moergestel in brand: jongeren afgelopen dagen weggejaagd

Tilburger doneert bescher­mings­mid­de­len aan de zorg: ‘Niet alle mondkapjes zijn moeilijk te vinden’

10:54 TILBURG - De Tilburgse ondernemer Geert-Jan Naaykens heeft een kleine 40.000 mondmaskers gekocht in China. Een deel wil hij doneren aan de mensen in de regio die zorg moeten verlenen. Hoe kan dat als er sprake is van schaarste? Vijf vragen over mondkapjes.