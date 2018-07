Bosbrand aan Bredaseweg in Tilburg, brandweer rukt met groot materieel uit

Brasserie De VOC in Udenhout scoort top 10-notering in Terras top 100

2 juli UDENHOUT - Brasserie De VOC in Udenhout is op de achtste plek geëindigd in de Terras top 100 van vakblad Misset Horeca. Restaurant Zoetelief in Den Bosch volgt op de voet met een elfde plaats.