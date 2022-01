Boskap bij Esbeek is ingrijpend om zeldzame stuifzandheide terug te brengen

Die kaalslag is bedoeld om een oorspronkelijk Kempisch heidelandschap terug te brengen. Het bewuste jonge naaldbos staat namelijk op een landduin. De ondergrond van deze zandrug is volgens het Brabants Landschap een goede basis voor het zeldzame natuurtype stuifzandheide. Wil die zich kunnen ontwikkelen, dan moet de bodem eerst ook nog kaal worden gemaakt.

Het bewuste stuk bos is relatief kort geleden aangeplant voor de productie van hout. Dat het nu (op markante bomen na) verdwijnt is volgens Wim de Jong, beheerder bij de natuurorganisatie, geen gemakkelijke keuze. ,,Omdat we bomen belangrijk vinden planten we in de regio verschillende locaties loofbos aan, in totaal 34 hectare.”