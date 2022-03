Bosniërs zijn dankbaar voor dertig jaar vrede, maar de beelden uit de Oekraïne zijn pijnlijk

TILBURG - De gebeurtenissen in Oekraïne brengen bij Tilburgse Bosniërs herinneringen naar boven uit de tijd dat zij hun land moesten ontvluchten. Zeker op de Dag van de Dankbaarheid, waarop ze gedenken dat ze zijn opgenomen in gastlanden.

Een van hen is Ivo Barac (51), eigenaar van restaurant Kolektivo aan de Trouwlaan in Tilburg. Het is zondag de plek waar voormalige Bosniërs en andere belangstellenden bij elkaar komen om samen de Dag van de Dankbaarheid te vieren. Ieder heeft wel een eigen verhaal.

Volledig scherm Dertig jaar vrede wordt onder meer herdacht met muziek. © Pix4Profs / Jules van Iperen Naida Ribic, die er als journalist werkte, heeft om haar arm een witte band waar Prijedor op staat. In die stad dwongen Servische milities moslims zo’n band te dragen, vergelijkbaar met de jodenster uit de Tweede Wereldoorlog.

Bij de opening van de middag staat ze met de hand op haar hart terwijl ze vanuit haar smartphone de volksliederen afspeelt van Nederland en Bosnië-Herzegovina. Maar net als andere bezoekers denkt ze ook aan wat er in Oekraïne gebeurt. Veel ervaringen komen overeen.

Quote Er waren gevechten op straat. Alles was dicht. Er was geen eten. Een oorlog wordt niet alleen met wapens gevoerd Ivo Barac

Wat Ivo Barac steekt, is dat Bosniërs tijdens de burgeroorlog een van de drie identiteiten moesten kiezen: Serviër, Kroaat of moslim. „We waren verbijsterd dat zoiets kon gebeuren. Ik ben geboren in Zenica, een industriestad in het midden van Bosnië. Na de Tweede Wereldoorlog is die stad snel gegroeid naar honderdvijftigduizend inwoners. Die kwamen er vanuit heel Joegoslavië naartoe. Door de burgeroorlog was Bosnië verdeeld. In Zenica woonden vooral moslims. Het werd een enclave, waar niemand uit kon. We konden geen kant op. Er waren gevechten op straat. Alles was dicht. Er was geen eten. Een oorlog wordt niet alleen met wapens gevoerd.”

In 1994 besluit hij te vluchten. Na twee maanden komt hij aan in Nederland. Eerst in opvangcentrum Prinsenbosch in Gilze. Uiteindelijk gaat hij naar een woning voor asielzoekers in Tilburg. Hij wil zo snel mogelijk Nederlands onder de knie krijgen. Bij de taallessen leert Barac zijn vrouw kennen, ook uit Bosnië. Nadat hun eerste kind geboren wordt, stort hij in.

Volledig scherm Naida Ribic eert Jan van den Berg uit Tilburg voor zijn hulp aan de Bosniërs. © Pix4Profs / Jules van Iperen

‘Het gaat om de mensen’

„Ik wilde alleen naar de toekomst kijken, hield me niet bezig met het verleden, met de oorlog. Maar ik kreeg nachtmerries en flashbacks. Ik volgde therapie. Daarin werd me aangeraden om de plekken op te zoeken waar ik verschrikkelijke dingen heb meegemaakt", vertelt Barac. ,,Zo kwam ik bij een café dat ik altijd met vrienden bezocht had. Die waren daar niet meer. Weet je, gebouwen en straten betekenen niets. Het gaat om de mensen.”

Hij startte restaurant Kolektivo in 2016, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Barac: „Ik krijg nog steeds de vraag waar ik vandaan kom. Dan denken mensen al gauw aan de oorlog. Maar daar wil ik mijn identiteit niet door laten bepalen. Grenzen betekenen niets voor mij. Er zijn geen verschillen tussen mensen. Maar de politiek doet iets anders, die wil macht. De oorlog is ons opgelegd, net als in Oekraïne. Ik kan niet meer kijken naar wat zich daar afspeelt. Het is te pijnlijk.”