Boswachters: 'zonder extra hulp gaat de natuur kapot'

Peperdure Ferrari in beslag genomen terwijl eigenaar een terrasje pikt in Oisterwijk

18:14 OISTERWIJK - Kom je terug van een paar drankjes op een zonnig terras, wordt je Ferrari F430 in beslag genomen. Het overkwam een man in Oisterwijk zondagmiddag. De politie ontdekte na een kentekencheck namelijk dat er een hoop niet in orde was.