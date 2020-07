Botsen op anderhalve meter afstand: ook op Moergestel kermis lukt dat niet

Buurt in verzet tegen zonnepark aan Oirschot­sedijk in Haghorst

15:05 HAGHORST - Aan de Oirschotsedijk/Zandstraat in Haghorst wil de Duitse ontwikkelaar Kronos-Solar een zonnepark van zo'n 13 hectare gaan aanleggen. Dat is tegen het zere been van buurtbewoners. Zij komen in verzet.