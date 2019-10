Botsing tussen vrachtwagen en auto in Tilburg veroorzaakt gat in dieseltank

RTL schrapt Het Spijt Me, zet Beau in met nieuw daklozen­pro­gram­ma

16:05 RTL 4 gaat de programma’s Verslaafd en De Sleutel, waarin Beau van Erven Dorens huizen aan daklozen geeft, eerder uitzenden dan gepland. De nieuwe seizoenen gaan dinsdag al van start, twee weken eerder dan de bedoeling was. Dat betekent dat de Tilburgse zwerver Rigo binnnenkort al op tv is. Het gevolg hiervan is dat de reeks Het Spijt Me niet wordt afgemaakt op televisie.