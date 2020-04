Bouw BeweegR van start: ‘Straks lekker sporten in het Spoorpark’

HALVERWEGE DE RAAD Met pais en vree was het snel gedaan in politiek Oisterwijk

9:34 OISTERWIJK - In Oisterwijk is de finish van de raadsperiode in zicht. Door de komst van Haaren zijn er op 18 november herindelingsverkiezingen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Want déze raad stemde niet al te vrolijk. Miljoenen werden gebruikt voor een nieuwe sporthal en zwembad, maar de begroting van het sociaal domein piept en kraakt. Om over de OZB-verhoging nog maar te zwijgen.