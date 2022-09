Bouw perron 4 van station Tilburg begint: ruimte voor extra intercity's naar Eindhoven en Breda (maar nog niet rechtstreeks naar Utrecht)

Llonch ziet ‘lucky’ als een cadeautje: ‘Mijn mooiste was tegen NAC, dit was de belangrijk­ste’

Goed verdedigen, moeizaam aanvallen: het is tot nu toe hét verhaal van dit Willem II. Vrijdagavond was er een late en gelukkige treffer van Pol Llonch voor nodig om de verdiende overwinning tegen Jong AZ (1-0) over de streep te trekken.

19 september