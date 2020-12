Bouw uitkijktoren De Nieuwe Hergang in Moerenburg gaat begin januari van start

UPDATE Uitkijkto­ren 'Lus in het Land­schap' van de baan. Alterna­tief in Moerenburg: 'De Nieuwe Herdgang'

3 oktober TILBURG - 'Een Lus in het Landschap' is van de baan. Deze opvallende uitkijktoren zou een plaatsje krijgen bij knooppunt De Baars bij Moerenburg, maar Tilburg concludeert dat de bouw onuitvoerbaar is. De architecte Elena Lledo, zij bedacht de toren, spreekt dat tegen. Ze is hevig teleurgesteld. De gemeente gaat nu de haalbaarheid van een ander ontwerp onderzoeken: 'De Nieuwe Herdgang' van Nina Aalbers. Zij is opgegroeid in Tilburg.