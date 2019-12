Bouwbord waar je niet omheen kunt: ‘ABN AMRO’ wordt Lindeind in Oisterwijk

Met een opvallend bouwbord onder de noemer ‘Lindeind’ heeft Reinders deze week zijn plannen kenbaar gemaakt.

,,Het mag gezien worden", zegt Reinders, die nog wel met de gemeente in conclaaf moet of voor zo'n bord niet een vergunning nodig is. ,,Komen we wel uit. Oisterwijk staat niet voor niets op de tweede plek van de lijst met het sterkste midden- en kleinbedrijf van het land.”

Volledig scherm Toemen Modelbouw trok beging 2019 in het pand dat ABN AMRO aan de Dorpsstraat achterliet. © Facebook Jasper Toemen

In het hoekpand is sinds begin dit jaar Toemen Modelbouw gevestigd. ,,Wij verhuizen naar het oude pand van de Blokker aan de Dorpsstraat", laat Jasper Toemen weten. ,,We groeien als kool en hebben daar veel meer ruimte.”

Quote Aan de Dorps­straat blijven we de komende 25 jaar wel zitten Jasper Toemen

Toemen liet eerder het oog vallen op het Insaid-pand aan de Heusdensebaan, maar het bestemmingsplan zorgde daar voor problemen. ,,Aan de Dorpsstraat blijven we de komende 25 jaar wel zitten", zegt Toemen, die zelf in een appartement boven de winkel gaat wonen en een ander gaat verhuren.

Blokker stak dit jaar de Dorpsstraat over. Het filiaal trok in het pand waaruit Intertoys was vertrokken.