Bouwdroom voor het NOAD-terrein: ‘Een buurt voor mensen met gemeenschapszin’

TILBURG - Ze tellen meer dan dertig jaar leeftijdsverschil, maar delen dezelfde droom. Mariett Keijzer (61) en Jacques Seuntjens (29) kijken op een vooravond in de herfst uit over het voormalige NOAD-terrein aan de Melis Stokestraat. En óf ze hier willen wonen. Want: ,,Toplocatie in het groen. Veel bomen, het kanaal vlakbij, redelijk dicht bij het centrum.”

Ze staan in de startblokken nu het Tilburgse stadsbestuur dit terrein, althans de zuidwest-hoek ervan, wil vrijgeven voor de bouw van achttien woningen. Niet het zoveelste standaardproject van de zoveelste projectontwikkelaar mag er landen, maar een initiatief waarbij burgers opdrachtgever zijn. Ook op een braakliggend terrein aan de Conservatoriumlaan wordt daar ruimte voor gezien.

Burgergroepen mogen aan de bak

Zeven burgergroepen hebben zich de afgelopen twee jaar al bij de gemeente gemeld voor zo’n plek om ‘een vernieuwend en toekomstgericht woonconcept’ te realiseren. Die mogen nu rap aan de bak om met een uitgewerkt plan te komen.

Muzekade gaat dat zeker doen. Zo heet het initiatief van Seuntjens, Keijzer en vijf andere ‘actieve meewerkers’. Daarnaast is er op dit moment een tiental andere geïnteresseerden. Ze zien een buurt voor zich ‘waar ieder zijn steentje bijdraagt aan het creëren van een fijne en sociale woonomgeving’.

Een collectief, maar ook voldoende privacy

Denk dan niet aan een commune of woongroep. De bewoners hebben straks hun eigen huis, eigen inbreng qua architectuur. Muzekade dacht aanvankelijk alleen aan koopwoningen in verschillende prijsklassen, maar bekijkt inmiddels ook de optie van een deel verhuur. Keijzer: ,,Een stukje doorstroming kan positief zijn. Dan ben je misschien minder aan het bubbelen.”

Voldoende privacy wordt belangrijk gevonden. Maar ze bouwen, zo duurzaam en betaalbaar mogelijk, wel als collectief. Ook gemeenschappelijk: een centrale tuin, een groepsruimte, een fietsen- en een werkschuur.

Quote Het thuiskomen begint al wanneer je de buurt binnenkomt Jacques Seuntjens , Collectief Muzekade

,,Een buurt zonder schuttingen”, zegt Seuntjens. ,,Waar het thuiskomen al begint als je de buurt binnenkomt, in plaats van pas bij je voordeur.” ,,Daar heb je mensen met veel gemeenschapszin voor nodig”, is het beeld van Keijzer. ,,Dan kun je een klusdag in de maand doen, of een spelletjesavond, een gezamenlijke barbecue.”

,,Ook interessant: het delen van auto’s, fietsen, de wasmachine.” Seuntjens: ,,Het is bijzonder hoeveel boormachines er in een wijk zijn. Hoe vaak is die nou nodig?” Keijzer: ,,Maar we gaan niet zeggen: ‘Jij mag geen eigen wasmachine’.”

‘We zitten serieus in de wedstrijd’

Samen met minder spullen toe kunnen is al een vorm van duurzaam gedrag. Mooi meegenomen dan dat duurzaamheid voor B en W van Tilburg een belangrijk beoordelingscriterium is. Natuurlijk weet Muzekade dat ze het tegen anderen zal moeten opnemen. Maar dat schrikt niet af. Keijzer: ,,Er is kennis en kunde, en veel enthousiasme. Ik denk dat we een kans maken.” Seuntjens: ,,We zitten serieus in de wedstrijd.”