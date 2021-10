Bouwen in de binnenstad moet mooier en gestroomlijnder: ‘Hoe het nu gaat, kan echt niet’

,,Ik krijg best veel telefoontjes van ondernemers dat het water ze aan de lippen staat. Ja, dat is deels door corona, maar daar doel ik nu niet op: want het komt ook door de werkzaamheden en de huidige bereikbaarheid van de binnenstad.” Dat gaf Stefan van Aarle, de voorzitter van het Tilburgse Ondernemersfonds de raadsleden maandag mee.



Van Aarle over het flinke aantal bouwputten in het stadshart: ,,Het is wel echt veel aan het worden en dat is eigenlijk al acht jaar zo.” De perceptie van ‘we moeten even niet in Tilburg zijn’ begint buiten de stad door te dringen, zei hij. ,,Daar wil ik voor waarschuwen. Het staat haaks op wat we willen: het veranderen van boodschappenstad in een verblijfsstad.”



Tijdens een ‘benen op tafel’-sessie werden de raadsleden bijgepraat over de staat van de Tilburgse binnenstad. Een sessie met het Binnenstad Management Tilburg (BMT), het overkoepelend overlegorgaan van bewoners, de detailhandel, vastgoedeigenaars en horeca.