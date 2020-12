Bouwexplosie bij machinebouwer Tobroco zet zich voort

Het bedrijf heeft de ruimte - 30.000 vierkante meter extra - nodig om de groei bij te kunnen benen, zegt eigenaar/directeur Toine Brock. De ambitie is hoog: in het jaar 2025 wil Tobroco aan de productie van 9500 Giants zitten. Ook dat is een verdubbeling ten opzichte van de planning voor dit aflopende jaar. Brock: ,,Jaarlijks twintig procent groei, dat wil ik gewoon halen. En dat haal ik. Het hele bedrijf draait daar op. Groei is in een onderneming de fun.”