Bouwmarkt-karwei in Tilburg-Noord is al ver af

TILBURG - De voorbereiding was een heel karwei, maar nu de bouwmarkt aan de Rugdijk in Tilburg-Noord er staat blijkt het volgens de bouwborden een Gamma. En die opent nog voor de paasdagen z’n deuren. Dat is in ieder geval de hoop van de doe-het-zelfketen zelf.