Bouwplan naast historisch gehuchtenpleintje Biest-Houtakker blijft op weerstand stuiten

De bouw van drie woningen aan de Akkerstraat is een initiatief van de familie Vromans van Vromans Kwekerijen en houdt verband met ontwikkelingen op vijf andere locaties in de gemeente. Aan de Hakvoortseweg 34 in Biest-Houtakker en aan de Molenstraat 45 en Tongerloseweg 2 in Diessen worden drie veehouderijen gesaneerd. Die eigenaren mogen in ruil daarvoor twee ruimte-voor-ruimte woningen bouwen op het perceel van Vromans aan de Akkerstraat. Vromans zelf saneert een agrarisch bouwvlak aan de Leizerweg in Hilvarenbeek en mag in ruil daarvoor een derde, reguliere woning aan de Akkerstraat bouwen.