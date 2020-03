BOUWSTOF: Aafke Romeijn over ‘leeg en ongepolijst Tilburg’

Romeijn (33) kent Tilburg al van meerdere bezoeken en optredens. Op uitnodiging van literair festival Tilt is ze nu gastschrijver in de stad. Ze maakte lange wandelingen naar Jeruzalem en Noord, gaf colleges op de universiteit en liet zich door studenten rondleiden in gebouwen. Wat haar opviel: de leegte en ongepolijstheid van Tilburg.

De in Tilburg opgeleide ontwerper Johan Hanegraaf vertelt over de nieuwste digitale ontwerpmogelijkheden, de mooiste renders en virtueel 3D bouwen. Tiwos-directeur René Scherpenisse van wooncorporatie Tiwos wordt geïnterviewd over sociale segregatie in de Tilburgse wijken en architect Gert Kwekkeboom (Civic) spreekt over het ontwerp voor het Nieuwe Schoenenmuseum in de zijvleugel van het voormalige Raadhuis in het centrum van Waalwijk.