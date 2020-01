Bovenin nieuwe toren in Spoorzone wordt straks gewerkt voor (en verdiend aan) de automobilist

Uit elke auto is een massa aan data te halen

Kamps begon in 2006 met Crossyn, dat zich bezighoudt met ‘datamining’ in de sector mobiliteit in brede zin. Shell, BMW, Bovag en de verzekeraars Interpolis, Reaal en Aegon behoren tot de klanten. Het bedrijf telt nu 28 medewerkers. Dat past niet meer op de 200 vierkante meter in het ondernemersgebouw Station88 in de Spoorzone. Bovenin Plan-t aan het Burgemeester Stekelenburgplein wacht 1500 vierkante meter aan vloeroppervlak. ,,Daar kunnen we groeien. In twee jaar gaan we vlot naar 50 tot 60 mensen”, verwacht Kamps.