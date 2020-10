Bowlen zonder biertje of bitterbal bij Dolfijn Tilburg: ‘De nieuwe regels zijn halfbakken doorgevoerd’

TILBURG - Dolfijn in Tilburg verkeert in bijzondere omstandigheden. Want een uurtje bowlen of midgetgolfen kan gewoon en ook de escaperoom is open, maar daar mag geen drankje of hapje bij geserveerd worden. ,,Zo vervelend dat er geen sociale interactie is.”