Boxmeer op tweede plek in verkiezing ‘Beste kermis van Nederland 2019’, Reusel-De Mierden in top-3 ‘kleine kermissen’

COLUMN Eieren

13:00 Als Pasen, dan eieren. Liggend onder een emmer, in een vaas, boven een deuropening, of op een net iets te hoge tak. Steevast vindt het rigoureus rondrennende want chocolademinnende nageslacht ze op één na allemaal terug. Heb je er één eitje bij dat nét iets te fanatiek verstopt is. En die hartje zomer ineens uit je afzuigkap komt druipen.