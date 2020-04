Boxxers Tilburg: ‘Eerst allemaal een diepvries, daarna een tondeuse’

Rijksre­gels duwen Goirlese beautysa­lon tussen de wal en het schip: ‘We gaan hier als team doorheen’

9:58 GOIRLE - ,,We zijn nog niet gezonken. Tot dat punt bereikt is zal ik voor mijn zaak en mijn medewerkers blijven vechten.” Strijdbaar is Mariët van Beurden-Wevers. En toch ook nog enigszins hoopvol. ,,Waarom weet ik niet, maar ik voel dat het gaat lukken”, zegt de eigenares van schoonheidssalon vanBeurden health & beauty in Goirle. ,,Want dit kan gewoon niet.”